Koszalin: Jarosław Kaczyński o polityce międzynarodowej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Koszalinie, że Polska znajduje się w szczególnej sytuacji, ze względu na obecną sytuację międzynarodową - polityczną i ekonomiczną.

Wskazał tu na aneksję wschodnich terenów Ukrainy przez Rosję: - Włączenie całkowicie nielegalne, ale mające swoje skutki - co zostało zresztą zapowiedziane - takie, że Rosjanie uznają według swojej doktryny, że walcząc na tych ziemiach mogą użyć broni nuklearnej - podkreślił szef PiS.Jarosław Kaczyński dodał, że kryzys wywołany przez Putina zaczyna dotykać coraz mocniej świat. Co objawia się m.in. zawirowaniami na rynkach walutowych.- Niestety, nie zapowiada się to dobrze. Może być tak, że będziemy mieli depresję... Nawet depresję, czyli recesję bardzo nasiloną. Trzeba to brać pod uwagę. My potrafimy się przed tym bronić i będziemy to robić. Musicie jednak państwo wiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia ze zjawiskiem nowym, wywołanym przez wojnę Putina - tłumaczył Kaczyński.Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska potrafi się bronić przed tymi wyzwaniami.Jeszcze dziś szef PiS spotka się z mieszkańcami Kołobrzegu. Spotkanie planowane jest na godz. 18.30.