Kołobrzeg: Prezes Kaczyński o reparacjach wojennych

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w najbliższym czasie strona polska wyśle do Niemiec odpowiednie dokumenty w sprawie reparacji wojennych.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kołobrzegu prezes PiS powiedział, że musimy twardo i konsekwentnie przypominać światu o stratach, jakie poniosła Polska w wyniku II wojny światowej.- Sądzę, że w ciągu najbliższego tygodnia już odpowiednie dokumenty, czyli nota dyplomatyczna w tej sprawie zostanie wystosowana. Musimy z tym występować, i to nie jest żaden chwyt polityczny, to nie jest, jak to mówią nasi oponenci: na wewnętrzny rynek przeznaczone. My wiemy, że to będzie długa i twarda walka, ale jesteśmy przekonani, że przyjdzie dzień, kiedy ta walka zakończy się naszym sukcesem - zapewniał Kaczyński.Pod hasłem #bezprzedawNIEnia trwa kampania informacyjna poświęcona stratom wojennym, jakie Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji rozpoczętej 1 września 1939 r.O akcji informują wszystkie anteny Polskiego Radia, które przygotowało także specjalny serwis bezprzedawnienia.polskieradio.pl. Zawiera on opracowania historyczne, autorskie artykuły i unikatowe nagrania ze zbiorów Polskiego Radia.