"Kawiarenka Polityczna" RS. Zamrożenie cen energii elektrycznej

Jaka przyszłość czeka polskie rodziny i gospodarkę w kontekście decyzji rządu o zamrożeniu cen energii elektrycznej? O tym dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.- Chcemy uchronić społeczeństwo przed szalejącą drożyzną - zaznacza Artur Szałabawka, poseł PiS.- Rząd robi wszystko, żeby różnymi środkami - zgodnymi z prawem - doprowadzić do tego, żeby podwyżki były jak najmniejsze, żeby ceny energii i gazu były zamrożone i żeby mieszkańcy naszego kraju mogli bardzo ciężki okres tego światowego kryzysu, przetrwać - zapewnił Szałabawka.Podwyżki cen nośników energii szkodzą polskiej gospodarce. Według Jarosława Rzepy, posła PSL winę za to ponosi Prawo i Sprawiedliwość.- Chciałbym, żeby to, co pan poseł mówi, było prawdą. Ale boję się o małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one dzisiaj padają. To jest państwa wina, że w żaden sposób nie reagujecie na to, co się dzieje w polskim piekarnictwie, w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dlaczego nie odblokowujecie energetyki wiatrowej? - pytał Rzepa.Działania rządu w sprawie zamrożenia cen będą widoczne w niedługim czasie w portfelach Polaków - zapewnia Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski.- Po to właśnie są te działania rządu; dodatek węglowy, zamrożenie cen energii, zniesienie konieczności sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie... I te wszystkie działania wspomagające są właśnie po to, żeby ulżyć Polsce i Polakom - podkreślił wicewojewoda.Rząd szacuje, że z zamrożenia cen energii elektrycznej w przyszłym roku skorzysta prawie 17 milionów gospodarstw domowych.