Kaczyński o farmie wiatrowej na Bałtyku

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu, że jego partia stawia na duże inwestycje, które zapewnią rozwój naszego kraju. Jako jedną z nich wskazał farmę wiatrową na Bałtyku.

- To jest inwestycja oczywiście, w której będą różne kapitały, ale główny kapitał to będą dwie wielkie firmy państwowe - Orlen i PGE. Krótko mówiąc, to co przedtem wydawało się niemożliwe, czego nie robiono i co potępiano, my żeśmy podjęli i dzięki temu będziemy mieli dużo więcej taniej energii. Dzięki temu także będą miejsca pracy, a my będziemy się rozwijali technologicznie - podkreślał Kaczyński.Prezes PiS dodał, że to dotyczy także naszych przedsięwzięć, jeśli chodzi o energię atomową. Jeszcze dziś Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami Szczecina.