"Najpierw Polska, a dopiero później Europa"

"Dla nas najpierw jest Polska, a dopiero później Europa" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Szczecinie, w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza.

Podczas spotkania obecny był tłum sympatyków PiS-u. Zapytaliśmy uczestników na jakie słowa prezesa Kaczyńskiego zwrócili uwagę: - Polska i to co dla Polski jest najważniejsze - racja stanu naszego kraju. - To, co prezes mówił, to wiem, bo to są rzeczy, które powtarza w różnych miastach. Czekam, może zdjęcie sobie z nim zrobię, chociaż już jedno takie mam. - To chyba chodzi o narodowość, że Polak jest Polakiem, musimy mieć swoje wartości, poglądy i wiarę chrześcijańską. To trzeba szanować - odpowiadali szczecinianie.Po spotkaniu, prezes PiS Jarosław Kaczyński złoży kwiaty pod pomnikiem swojego brata Lecha Kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.