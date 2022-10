"Musimy mobilizować cały świat do obrony Ukrainy"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że powiedzenie "chcesz pokoju, szykuj wojnę" wciąż jest aktualne.

Podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina prezes PiS zaznaczył, że pokój w tej części Europy jest pokojem zbrojnym.Jarosław Kaczyński mówił o roli Polski w obronie Ukrainy: - Musimy także mobilizować Europę, Stany Zjednoczone, cały uczciwy świat, do obrony Ukrainy, do wsparcia finansowego, w postaci broni i wszystkiego tego, czego Ukraina teraz potrzebuje. Aby sankcje wobec Rosji stały się skuteczne, bo one na razie są skuteczne tyko częściowo, a można tę śrubę jeszcze dokręcić.Prezes PiS kontynuuje objazd po Pomorzu Zachodnim. Wczoraj był w Koszalinie i Kołobrzegu. Dzisiaj odwiedził Stargard.