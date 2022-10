Polacy wciąż marnują jedzenie

W Polsce jedzenia nie zabraknie, ale są powody do niepokoju.

Sytuacja związana z produkcją żywności, co roku jest trudniejsza, a kraj potrzebuje nowych rozwiązań i technologii - ostrzega dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.Rolnicy zmagają się m.in. z wieloletnią suszą czy coraz wyższymi cenami produkcji. Trzeba m.in przestać marnować jedzenie - podkreślał Malkowski w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".- Polska, przeciętna rodzina wyrzuca do śmieci co tydzień 5 kilogramów żywności. Nawet nie chodzi o ten element ekonomiczny, że zapłaciliśmy za żywność, ale zużyliśmy całą masę zasobów. Na wyprodukowanie kilograma mięsa wołowego idą hektolitry wody, cała masa energii. Summa summarum to wszystko ląduje na śmietniku. Żyjemy więc w bardzo trudnym okresie, w którym musimy zdefiniować nasze problemy i postarać się odpowiedzieć na nie - tłumaczył Malkowski.Więcej informacji i komentarzy na temat bezpieczeństwa żywnościowego również w kontekście wojny na Ukrainie - można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"