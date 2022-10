Nowy rok akademicki na PUM [ZDJĘCIA]

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęli dzisiaj uroczyście kolejny rok akademicki.

Wśród nowych studentów dało się słyszeć nutę strachu, ale też i ekscytacji tym, co przyniosą następne dni na wykładach.- Jest trochę stresu, ale stres jest w takiej sytuacji nieunikniony. Jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że jestem przygotowany na to, co ten rok ma przynieść. - Bardzo dobrze się czuję, bo czekałam na to przez całe życie. Nie chciałem wyjeżdżać; to dobra uczelnia i dlatego ją wybrałam. - Jestem bardzo podekscytowany, bo nie jestem ze Szczecina, to dla mnie kompletnie nowy świat. Po prostu jestem ciekawy, jak będzie - mówili studenci I roku.Studenci będą mieli do dyspozycji nowe obiekty PUM, które mają wspomóc ich edukację.- Sfinalizowaliśmy budowę Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 przy ul. Unii Lubelskiej. Stworzyliśmy optymalne warunki odbywania studiów w kierunku Farmacja. Nowe, kompletnie wyposażone laboratoria, aparatura naukowo-badawcza i sale dydaktyczne umożliwiają pracę dydaktyczną i naukową na bardzo wysokim poziomie - mówił prof. Bogusław Machaliński, rektor uczelni.W tym roku na pierwszym roku na PUM studia rozpoczęło 1420 studentów.