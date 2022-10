Dojazdówka do Kołobrzegu. Ruszyły prace [ZDJĘCIA]

Projekt zakłada budowę drogi o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Na odcinku ponad 730 metrów przewidziano ekrany akustyczne. Powstanie także nowa droga rowerowa. Całość ma być gotowa wiosną 2024 roku. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Projekt zakłada budowę drogi o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Na odcinku ponad 730 metrów przewidziano ekrany akustyczne. Powstanie także nowa droga rowerowa. Całość ma być gotowa wiosną 2024 roku. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Projekt zakłada budowę drogi o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Na odcinku ponad 730 metrów przewidziano ekrany akustyczne. Powstanie także nowa droga rowerowa. Całość ma być gotowa wiosną 2024 roku. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Projekt zakłada budowę drogi o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Na odcinku ponad 730 metrów przewidziano ekrany akustyczne. Powstanie także nowa droga rowerowa. Całość ma być gotowa wiosną 2024 roku. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka drogi dojazdowej do Kołobrzegu. Chodzi o inwestycję wartą ponad 56 milionów złotych przy zjeździe z ekspresowej "szóstki".

Wyczekiwana przez kierowców inwestycja, to liczący 1500 metrów odcinek drogi krajowej nr 11, czyli łącznika kołobrzeskiej obwodnicy z drogą S6. Pierwsze prace już ruszyły, a o prowadzonych obecnie robotach mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Obecnie prowadzone są przebudowy kolizji; trzeba te sieci, które kolidują z realizacją robót drogowych usunąć tak, aby można było prowadzić dalsze prace. Obecnie przebudowywany jest wodociąg. Trwa również przebudowa gazociągu - relacjonował.



Po zakończeniu usuwania kolizji sieciowych wykonawca przystąpi do budowy wiaduktu nad wjazdem do miejscowości Budzistowo. Obecne roboty nie powodują żadnych utrudnień w ruchu. Te wystąpią dopiero w przyszłym roku.



