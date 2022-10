Centrum Zabiegowe dla Dzieci powstanie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Za prawie 300 milionów złotych powstanie w Szczecinie Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci.

- Obiekt będzie wybudowany przy szpitalu przy Unii Lubelskiej - mówi dyrektor szpitala Konrad Jarosz. - Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii Dziecięcej i bardzo duża część ambulatoryjna, bo naszym marzeniem tak zintegrować i zoptymalizować proces leczenia, żeby gros tych zabiegów, które dziś wymagają hospitalizacji, można było robić w warunkach pobytu jednego dnia razem z rodzicami.



Pieniądze na inwestycję pochodzą z tzw. Funduszu Medycznego, dziś wiceminister Piotr Bromber przekazał promesę na ten cel. - Nigdy jednorazowo nie lokowaliśmy tak dużej kwoty w jedną z istotnych dziedzin medycyny, jaką jest pediatria. Wszystko, dzięki utworzeniu Funduszu Medycznego. To jest inicjatywa Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy - powiedział Bromber.



Budynek ma powstać w miejscu lądowiska przed szpitalem. Lądowisko zostanie przeniesione na dach budynku.



- Budowa będzie dofinansowana największą kwotą, jaką można jednorazowo dostać z funduszu - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Co roku 4 miliardy złotych z budżetu państwa zasila ten fundusz. 300 mln złotych to maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać.



Zgodnie z planem, budynek ma powstać za trzy lata. W obiekcie będzie też prowadzone leczenie tzw. chorób rzadkich wśród dzieci.