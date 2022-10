Motocyklem przez świat [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Opłynęła samotnie kule ziemską po trzydziestce; teraz ma plan, by po czterdziestce przejechać świat na motocyklu.

Natasza Caban z Ustki stawia sobie kolejne wyzwanie. Wyprawa będzie 3-etapowa. Pierwszy będzie prowadził przez obie Ameryki, drugi przez Europę i Azję, trzeci to Afryka.



Jej wyprawom zawsze towarzyszą akcje społeczne. Będzie tak i tym razem. - Świat samotnie opłynęłam na jachcie "Ta nasza Polska Ustka". Teraz postanowiłam wyruszyć w świat motocyklem. Będę chciała zaprosić do wyprawy dziewczyny, które jeżdżą na motocyklach, żeby się dołączały do mnie w krajach, w których jadę. Żebyśmy uwierzyły w siebie, żebyśmy znalazły czas na swoje marzenie i potrzeby i że możemy robić wszystko, co tylko chcemy - powiedziała Caban.



Wyrusza wczesną wiosną, a planowany czas wyprawy to dwa lata.