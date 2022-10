Spotkanie na Węgrzech. Cel: Powstrzymać nielegalną imigrację

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W Budapeszcie spotkali się premier Węgier Viktor Orbán, kanclerz Austrii Karl Nehamer i prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Najważniejszym tematem tego szczytu była współpraca w celu powstrzymania nielegalnej imigracji.

Celem Viktora Orbána, który zaprosił przywódców Austrii i Serbii na spotkanie, jest wypracowanie sposobu, by jak to określił „linię obrony przed nielegalnymi imigrantami” przesunąć, jak najbardziej na południe Europy. By wzmocnić Serbię w tej walce, Węgry ściśle od kilku lat współpracują z Serbią na wielu polach.



Serbski prezydent powiedział, że najtrudniejszy czas nastąpi do końca roku. Potem powinno być lepiej, bo Serbia ma w pełni zharmonizować swoją politykę wizową z Unią Europejską. Dzięki temu jego kraj nie będzie mógł być już oficjalnie wykorzystywany jak to określił, „jako kraj wjazdowy dla nielegalnej migracji”.



Problem nielegalnej imigracji do Austrii to przede wszystkim problem granicy z Węgrami. Przez ten kraj wiedzie bałkański szlak, którymi do zachodniej Europy chcą się dostać imigranci. Karl Nehamer powiedział, że nie można pozostawić krajów pozaunijnych takich jak Serbia samym sobie z tym problemem. Imigracja dotyczy wszystkich równo, dlatego powinno się krajom tranzytowym pomagać w walce z nielegalną imigracją.