Złodziejka z baru nagrana przez monitoring

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Włamała się do baru i ukradła pieniądze. Wpadła, bo nagrały ją zainstalowane w lokalu kamery.

Do kradzieży w jednym z lokali gastronomicznych doszło w miniony weekend. 31-latka weszła do baru przez okno, a następnie ukradła z kasy 500 złotych i uciekła. Całe zdarzenie zostało jednak zarejestrowane przez kamery monitoringu. Właściciel zgłosił zdarzenie kołobrzeskiej policji, a także przekazał mundurowym nagranie wraz ze swoimi podejrzeniami dotyczącymi sprawcy kradzieży.



Funkcjonariusze dotarli do miejsca zamieszkania kobiety. Ta przebywała jednak w pracy, gdzie ostatecznie została zatrzymana przez policję. 31-latka przyznała się do włamania i kradzieży pieniędzy. Grozi jej teraz do 10 lat więzienia.