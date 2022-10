Fot. pixabay.com / Kurunen

Finlandia jest kolejnym europejskim krajem, który wezwał na rozmowę ambasadora Rosji.

Fiński resort dyplomacji potępił też nielegalną aneksję czterech regionów Ukrainy przez Rosję.



W wydanym właśnie oświadczeniu fińskie ministerstwo spraw zagranicznych napisało, że nielegalna aneksja stoi w sprzeczności z Kartą ONZ. Urzędnicy z MSZ wezwali też rosyjskiego ambasadora w Helsinkach, by wręczyć mu notę w tej sprawie. Rosyjscy dyplomaci byli też dzisiaj wzywani do ministerstw w Polsce, Estonii i we Włoszech, a Litwa wydaliła szefa rosyjskiej placówki w Wilnie.