Radna krytykuje prezydenta. Komunikacja miejska niedomaga

Nie ma miejsc parkingowych, nie ma parkingowców, nie ma nawet gdzie się przesiąść do komunikacji miejskiej, a za chwilę będzie jeszcze mniej połączeń - w "Rozmowie pod krawatem" miejska radna opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Kurzawa krytykowała prezydenta Szczecina i jego urzędników.

Trudno przesiąść się na rower, gdy jesienią czy zimą trzeba np. zawieźć dzieci do szkoły czy na zajęcia dodatkowe z Prawobrzeża - podkreślała radna Kurzawa.- Miejsc parkingowych nam nie przybyło, nadal nie mamy parkingowców, mamy też problem z komunikacją - wyliczała radna.- A już od poniedziałku 20 proc. tramwajów znika z rozkładu - uzupełniła red. Magdalena Stankiewicz.- Nie mamy też kilku linii [autobusowych - przyp.red.], np. linii A, czy też przedłużenie linii 61, żeby dojeżdżała dalej w stronę Podjuch. Niestety, te linie są zwijane i siatka połączeń również - zaznaczyła Agnieszka Kurzawa.Radna przypominała także, że gdy prezydent i popierające go kluby Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Samorządowej powiększały Strefę Płatnego Parkowania i zwiększały w niej opłaty, argumentem było także to, że z tych pieniędzy będziemy mieli lepszą komunikację miejską.