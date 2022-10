Siatki maskujące dla Ukrainy. Ruszyło wspólne szycie [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Siatki maskujące dla Wojska Ukraińskiego powstają w ośrodku kultury szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Plotą je głównie Ukrainki, przebywające w Szczecinie, które uciekły z powodu wojny.



- Tym razem przygotowujemy siatki w wersji zimowej, czyli biało-szarej - mówią Natalia i Maria: - To siatki dla naszych ukraińskich żołnierzy, dla zakrycia okopów chociażby. - To są siatki maskujące, i one mają to właśnie robić - maskować, aby stać się niewidocznym dla wroga. Wczoraj już wystartowałyśmy, dzisiaj zapraszamy każdego, kto ma trochę czasu. Zachęcamy do pomocy.



Do plecenie siatek potrzebne są sieci rybackie, nie żyłkowe - wielkości oczek: 4 na 4 lub 5 na 5 centymetrów, oraz płótno białe lub szare - dodaje dalej pani Maria: - Robimy je inną techniką, ponieważ z wiązanymi jest problem w transporcie. A jeśli będzie padał deszcz lub śnieg to szybko namokną, będą ciężkie, więc w razie przymusu przeniesienia takiej siatki, żołnierze będą mieli z nią większy problem.



Potrzebne siatki i płótna można przynosić do Związku Ukraińców przy ulicy Mickiewicza 45 w Szczecinie.