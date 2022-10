Fikcyjne faktury na 8 milionów wykryte przez KAS

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o wartości prawie 8 milionów złotych i wpadł.

Wytropili go pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. To oni przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy.



- Spółki tego podejrzanego biznesmena brały udział w wyłudzeniach podatkowych, ale on sam uważał, ze nie ma z tymi wyłudzeniami niczego wspólnego. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym sobie obcokrajowcom na jednej z największych platform handlowych. Mimo pełnienia przez niego funkcji prezesa nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 miliona złotych podatku od towarów i usług - relacjonuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Podczas przeszukania siedziby firm zabezpieczono dokumentację księgową. Efektem tych ustaleń jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej.