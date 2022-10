Kilkadziesiąt ton w paczkach. W grudniu wyruszy pomoc dla rodaków na Kresach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będzie kolejna edycja Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Fundacja Polskich Wartości chce wysłać na Litwę i Łotwę kilkadziesiąt ton pomocy, głównie żywnościowej.

Przy tak dużej inflacji w tych krajach pomoc jest bardzo potrzebna - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości. - Pakowanie jest 2-3 grudnia, a wyjazd 3 grudnia. Pakowanie będzie w jednostce wojskowej. 1300 paczek spożywczych, rodzinnych, oprócz tego robimy 300 paczek z chemią i artykułami szkolnymi. To będą paczki przeznaczone dla ośrodków kultury polskiej, Caritasu, w Ejszyszkach dla szkół.



Od wielu lat w organizowaniu paczki na Kresy pomaga Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście. - Będziemy robić to dalej - mówi Krzysztof Urbaś, prezes portu. - Ta akcja wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. My mamy to wpisane do naszej strategii. W akcji uczestniczymy od 2016 roku i to, co jest bardzo istotne, uczestniczą bezpośrednio pracownicy portu.



- W dystrybucji paczek do najbiedniejszych pomagają parafie na Litwie - przypomina ksiądz Maciej Szmuc ze szczecińskiego Caritasu, który uczestniczy w akcji. - Od początku widać, że ogromnym wsparciem tej akcji na miejscu są polskie kościoły i polskie parafie, przy których gromadzą się nasi rodacy. To, co jest pięknie w tej paczce to bezpośredni kontakt.



Organizatorzy paczki apelują o pomoc, gdyż w tym roku koszty zebrania darów są bardzo wysokie.