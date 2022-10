Radna PiS za zakazem picia alkoholu na bulwarach

Na bulwarach trzeba zrobić porządek, a zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Szczecinie dopracować w szczegółach - mówiła, w "Rozmowach pod Krawatem", radna miejska opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa.

Największym problemem nad Odrą jest pijana młodzież - zwracała uwagę radna PiS. W jej ocenie trzeba przywrócić zakaz picia "pod chmurką" na szczecińskich bulwarach.Co do propozycji zamknięcia monopolowych w nocy - Agnieszka Kurzawa co do zasady jest "za", choć na pytanie czy od 22, czy później odpowiedziała: - Trudno będzie przestrzegać tego prawa, jeśli o godz. 22 przyjdzie klient i będzie chciał kupić alkohol. Boję się, że to może spowodować również jakieś pomysły sprzedawców i przedsiębiorców, żeby na przykład przerabiać te sklepy na bary. W Olsztynie ze sklepu pan sobie zrobił bar.Z propozycją wprowadzenia prohibicji między 22 a 6 rano w Szczecinie wystąpił prezydencki klub Koalicji Samorządowej. Według ich zapowiedzi, uchwała pojawi się już w tym miesiącu, na październikowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.