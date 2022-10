Mieszkańcy Pyrzyc nie chcą obwodnicy przy swoich domach [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Wszyscy jesteśmy za budową obwodnicy, bo jest ona potrzebna, ale nie w tym miejscu - mówią mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w Pyrzycach.

Kilkuset z nich protestuje przeciwko inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich, która jest obecnie na etapie projektowania. Liczą na to, że obwodnicę uda się wybudować z dala od ich osiedla.



- Nikt z nas, kiedy kupował działkę, bądź tutaj się budował nie miał takiej informacji, że tutaj kiedykolwiek powstanie droga. - My budując te domy i wydając wszystkie oszczędności, całe nasze życie, zaglądaliśmy w plan zagospodarowania przestrzennego terenu - nie było tu żadnej obwodnicy. - My mieszkamy najbliżej, powstanie więc 50 metrów od końca naszej działki. Będzie droga dojazdowa na rondo i sam wjazd przy moim domu. To jest skandal! - Nie chcieli z nami rozmawiać, a jak się tworzy taki projekt, warty praktycznie 100 milionów złotych, to powinno się zapytać mieszkańców o zdanie. Pani burmistrz w żaden sposób nie słucha mieszkańców Pyrzyc. - Nawet nie przyszła na spotkanie, oświadczyła ostatnio na sesji, że ona tego spotkania w kalendarzu nie miała. - Ta obwodnica będzie przechodziła przy naszych domach... - Nasi włodarze mówią, że my jesteśmy przeciwnikami obwodnicy, ale to nie prawda, my chcemy tylko jej odsunięcia i nie dzielenia naszego miasta - apelują mieszkańcy.



Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska odpowiada, że obwodnica nie jest inwestycją gminy.

Po konsultacjach społecznych została ona na tyle, na ile jest to możliwe, przesunięta dalej od istniejących zabudowań. Zdaniem burmistrz: "Nie ma innej możliwości".