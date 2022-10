Dodatkowa kasa dla zachodniopomorskich szpitali [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodatkowe pieniądze trafią do szpitali w województwie zachodniopomorskim. Dofinansowanie dostaną placówki z najmniejszymi wzrostami kwot kontraktów.

Jednym z beneficjentów rządowego programu jest Szpital Wojskowy w Wałczu. Mówi jego komendant płk Michał Wawreszczuk. - Te pieniądze umożliwią poszerzenie naszych procedur w opiece pacjentów psychiatrycznych, a także grono naszych specjalistów w szpitalu - powiedział płk Wawreszczuk.



Pieniądze trafią również do Dębna, Barlinka i Koszalina. W sumie do zachodniopomorskich szpitali do końca 2023 roku trafi 3,6 mln złotych.