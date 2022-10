Kolizje i wypadki na ulicach zakorkowanego Szczecina

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Potrącenie rowerzysty na rondzie Hakena w Szczecinie. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny 21-latek trafił do szpitala. Korek od strony ulicy Floriana Krygiera coraz większy.

Problemy z wjazdem do centrum Szczecina także od strony ulicy Energetyków. Na Estakadzie Pomorskiej mamy karambol. Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala. Stąd coraz większy sznur samochodów od strony Basenu Górniczego.



Mniej cierpliwym kierowcom udającym się obecnie w stronę centrum Szczecina zalecamy o tej porze krajową trzynastkę przez Przecław i Warzymice.