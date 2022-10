Śmiertelne opary trutki dla szczurów. Dziecko nie żyje, ruszył proces

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wysypał trutkę dla szczurów w jednym z budynków - oparami śmiertelnie zatruł się 14-miesięczny chłopczyk. Do zdarzenia doszło w Kamieniu Pomorskim w Boże Narodzenie dwa lata temu.

W Szczecinie ruszył we wtorek proces 56-latka. Henryk C. odpowiada za spowodowanie śmiertelnego zatrucia preparatem chemicznym o działaniu gryzoniobójczym. Kupił go poza sklepem, a o wyłożeniu nie poinformował mieszkańców. Środek był przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach niezamieszkałych przez ludzi. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy.