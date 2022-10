Od 2018 r. PUM dostał miliard złotych rządowego dofinansowania

Nowa jakość leczenia w nowoczesnych ośrodkach. Pomorski Uniwersytet Medyczny od 2018 roku dostał miliard złotych rządowego dofinansowania na kolejne inwestycje i sprzęt - mówił w "Rozmowach pod krawatem" rektor uczelni, Bogusław Machaliński.

Profesor podkreślał, że w historii szkoły nie było takich pieniędzy na rozwój, co przełoży się naturalnie na lepsze warunki leczenia dla pacjentów.- Co odmieni absolutnie jakość, infrastrukturę i nowoczesność opieki zdrowotnej w naszym mieście i regionie. Trudno będzie znaleźć jakikolwiek tak dobrze wyposażony ośrodek, nawet zza zachodniej granicy. Do tego na najwyższym poziomie mamy jeszcze całe zaplecze naukowo-badawcze - mówi Machaliński.Najnowsza rządowa dotacja to 300 milionów na budowę Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Profesor Machaliński podkreślał, że w nowoczesnym budynku znajdzie się miejsce na kompleksową pomoc młodszym pacjentom.Do 600 milionów złotych od ministerstwa na przebudowę szpitala przy Unii Lubelskiej trzeba dopisać jeszcze kolejne 100 mln zł - mówił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.Bogusława Machalińskiego pytaliśmy też o zaawansowanie prac nad kompleksową zmianą, jaką przechodzi już placówka przy Unii Lubelskiej. Projekty architektoniczne są gotowe, przetargi na kolejne zadania ruszają wkrótce - odpowiadał rektor PUM-u. Jednocześnie zwracał uwagę, że z racji wyższych cen, potrzebne będzie dodatkowe rządowe wsparcie.- W tej części, w której mamy środki, to one są zabezpieczone. Tutaj jestem absolutnie spokojny. Aczkolwiek nie są wystarczające na ten projekt, który mamy. Brakuje około stu milionów złotych. Jestem naprawdę umiarkowanym optymistą i myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli przekazać dobre wiadomości, że ministerstwo wesprze nas w tej infrastrukturze - mówi Machaliński.Przebudowa szpitala przy Unii Lubelskiej przebiega w etapach. Jak informował rektor PUM-u, już zakończono prace przy nowej centralnej sterylizatorni, kończy się rozbudowa poradni przyklinicznych - następna ma być onkologia i przede wszystkim nowoczesne centrum badawcze - Centrum Medycyny Translacyjnej, Collegium Pharmaceuticum i Centrum Badań Klinicznych.