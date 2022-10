Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej znów opóźniona

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Szczecińska Kolej Metropolitarna z pieniędzmi, ale i z kolejnym opóźnieniem terminów. Według najnowszych planów na zakończenie budowy SKM-ki poczekamy nawet do 4 lat.

Cała siatka Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej ma ruszyć w dwóch etapach. Do 2024 roku oddane mają być odcinki łączące Szczecin ze Stargardem, Gryfinem i Goleniowem. Natomiast w 2026 r. linia do Polic.



Trasa Szczecin-Police to najbardziej problematyczna część SKM, gdyż jako jedyna biegnie po linii kolejowej, na której jeżdżą tylko pociągi towarowe. Ostatni pociąg pasażerski pojechał tam 30. września 2002 roku.