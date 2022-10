Region zabezpieczony w tabletki jodku potasu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mamy ponad 2 miliony 600 tysięcy tabletek jodku potasu w regionie - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Tabletki trafiają do punktów dystrybucji. To zabezpieczenie w razie awarii w elektrowni atomowej na Ukrainie.



- Mamy przygotowane 683 punkty bezpośredniej dystrybucji jodku potasu dla naszych mieszkańców. Tutaj jest już rola samorządów. W olbrzymiej większości punkty są już zaopatrzone w ten aktywny jod, a najpóźniej do piątku będą go miały wszystkie. Tam będą te tabletki oczekiwać na sytuację, która - jak wszystko wskazuje, nigdy nie nastąpi - mówi Bogucki.



Jodek ma uniemożliwić wnikanie jodu radioaktywnego do organizmu - mówił endokrynolog Anheli Syrenicz. Nie wolno go jednak przyjmować profilaktycznie.



- Trzeba sobie uzmysłowić, że dawka jodu, którą my dziennie spożywamy, to jest 100-150 mikrogramów. W tej tabletce jest inny rząd wielkości, bo jest 100 miligramów. Także to jest bardzo duża dawka w stosunku do tego, co spożywamy codziennie w pożywieniu. I ta dawka ma zablokować jodochwytność tego jodu radioaktywnego - mówi Syrenicz.



W razie awarii w elektrowni atomowej na Ukrainie, tabletki będą rozdawane powszechnie. W naszym regionie jest ich około 10 procent nadwyżki, a wojewoda zwrócił się o zwiększenie tego buforu bezpieczeństwa.