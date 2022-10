Zmiana dowódcy 12DZ. "To zaszczyt i przyjemność" [WIDEO, ZDJĘCIA]

To były "najlepsze dwa lata" w wojskowej karierze odchodzącego oficera i wielkie wyzwanie dla jego następcy. Odbyło się oficjalne przekazanie dowództwa w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Generał dywizji Dariusz Parylak teraz będzie Szefem Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastąpił go generał brygady Szymon Koziatek.Jak mówił były już dowódca "dwunastki" generał Parylak, najtrudniejsze zadanie czekało w październiku ubiegłego roku, gdy trzeba było zabezpieczyć granicę z Białorusią.- Mieliśmy bardzo mało czasu, w terenie na którym nigdy nie było żołnierza. Trzeba się było szybko przysposobić do nowych uwarunkowań. To tak jakby pierwsze zadanie. Jeżeli chodzi o kwestie natury szkoleniowej, to przerzut dywizji sposobem kombinowanym w ciągu niespełna czterech dni na południe Polski, z pokonaniem Wisły. Myślę, że to z punktu widzenia szkoleniowego, również było ogromne wyzwanie - mówi generał Parylak.Nowy dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej generał Szymon Koziatek, wcześniej związany był z wojskami powietrznodesantowymi.- Spadochroniarze zwykle dostają najtrudniejsze zadania. Jak pan generał Parylak wspomniał, dywizja jest w tak doskonałym stanie, że to zadanie będzie łatwiejsze. Jest to duże wyzwanie, ale jest to zaszczyt i przyjemność dowodzenia taką jednostką - mówi generał Koziatek.Generał Koziatek do Szczecina przychodzi z pracy w Sztabie Generalnym, gdzie był Szefem Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych.