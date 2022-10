Trwa wielkie zbieranie nasion w Puszczy Bukowej [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

25 ton nasion buka zebranych zostanie w tym roku z terenu Puszczy Bukowej. Nadleśnictwo Gryfino opiekujące się Puszczą rozłożyło na blisko 25 hektarach specjalne siatki do zbioru nasion drzewa.

Nie każdego roku prowadzi się akcję zbierania nasion.



- Różne gatunki drzew owocują w różnym przedziale czasowym. Buk obfite urodzaje ma co 5-7 lat i siatki wtedy są wykładane. Musimy nabierać zapas nasion, który nam wystarczy na następne 5 lat, żebyśmy mieli sadzonki buka - tłumaczy Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino, Arkadiusz Paleń.



Siatki w Puszczy będzie można spotkać przez najbliższy miesiąc.



- Siatki poleżą trochę dłużej; poczekamy na masowy opad orzeszków bukowych. Nasionko bukowe kryje się w kolczastym mieszku. Wszystko to opadnie nam na siatkę. Nasiona wstępnie podczyszczone zostaną zapakowane w skrzynie i trafią do przechowalni nasion, gdzie będzie następował kolejny etap ich podczyszczania i obróbki - mówi Lidia Kmiecińska ze Służby Leśnej Nadleśnictwa Gryfino.



Z zebranych nasion wyrośnie kilka milionów drzew.



Do sadów leśnych, czyli miejsc drzew nasiennych nie należy wchodzić, tym bardziej w czasie, kiedy leżą tam siatki do zbioru nasion.