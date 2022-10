Rosną koszty budowy tunelu pod Świną

Budowa inwestycji ma się zakończyć w pierwszej połowie 2023 roku. Jej wartość to 913 mln zł. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

20 milionów złotych - o tyle ma wzrosnąć koszt budowy tunelu w Świnoujściu. Kwota na razie jest szacunkowa, ale dla miasta stanowi wyzwanie.

Jak informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia, umowa z wykonawcą zawiera bufor bezpieczeństwa, jednak niewystarczający.



- Mamy w kontrakcie zawartą metodę liczenia tego wzrostu wynagrodzenia, no i - niestety - wszyscy wiedzą, że nie jest wystarczająca. Mamy szacunki, one mówią o 20 milionach zwiększenia wynagrodzenia - powiedziała.



Dodaje, że po dodatkowe środki, samorząd sięgał będzie do rządu.



- Powołując się na porozumienie, które wiąże Miasto Świnoujście zawarte w 2007 roku, gdzie ministerstwo zobowiązało się do wspierania Miasta Świnoujście w zakresie finansowania tunelu chce, by z tego zapisu skorzystać i poprosić o wsparcie ze strony rządu - dodała.



Budowa inwestycji ma się zakończyć w pierwszej połowie 2023 roku. Jej wartość to 913 mln zł.