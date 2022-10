RSnW: Czy wygrane prawicy zmienią UE?

Eksperci Radia Szczecin o kierunkach zmiany polityki Unii Europejskiej. W ostatnich wyborach w Czechach, Szwecji i Włoszech wygrały partie prawicowe.

Dynamika zdarzeń w polityce jest obecnie zbyt duża, żeby przewidzieć długotrwały trend - mówił w "Radio Szczecin na Wieczór" dr Marcin Kędzierski, ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pokłosie m.in. wojny na Ukrainie, czyli dostawy broni czy też polityka gazowa.- W moim odczuciu nie ma dziś w Europie osoby, która wiedziałaby w jakim kierunku będzie szła integracja europejska w najbliższych latach. Jest tak wiele niewiadomych, które co więcej, na siebie wzajemnie oddziałują, że nie da się tak naprawdę powiedzieć, jak wspólnota będzie wyglądała za 12 miesięcy.W poszczególnych państwach podczas kryzysu nastąpiła wymiana elit, ale nie zmiana dotychczasowego światopoglądu - mówił prof. Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. - Mówiąc krótko, wyborcy we wszystkich państwach członkowskich mają potencjał do dezaprobaty aktualnie rządzących i galopująca inflacja i trudności gospodarcze odciskają swoje piętno.W Polsce wybory parlamentarne odbędą się za rok.