"Dorośli powinni móc się spotkać na Bulwarach i się napić"

To nasz "rynek", tam przychodzą ludzie. Nie rozumiem, czemu dorośli nie mogliby się napić - mówi o szczecińskich Bulwarach gość "Rozmów pod krawatem" Jacek Malczewski, wiceprezes partii KORWiN w Szczecinie.

Odniósł się do pytania o pomysł zakazu picia alkoholu w tym miejscu. Partia KORWiN jest przeciwna jego wprowadzeniu.- Dorośli ludzie powinni móc się spotkać w jakimś miejscu i się napić - mówi Malczewski.- Problem polega na pijącej tam młodzieży. Sam pan przyznał, że rzeczywiście z tym problem, bo dzieci tam piją, co pan sam widział - mówi prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.- Jak był zakaz, jak była pandemia covidowa i tam nie można było w ogóle pić, to też pili. Czemu tam to zmieniać? Był zakaz spożywania i dalej tam piły dzieci - mówi wiceprezes partii KORWiN w Szczecinie.- Ale przynajmniej był zakaz, można było na jego podstawie pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Jak zakazu nie ma, to ktoś powie: hej, przecież wolno - mówi prowadzący rozmowę.- Dla dzieci jest zakaz spożywania alkoholu. Ale robią to, czy jest zakaz czy nie. Więc jaki jest sens zakazywania wszystkim odpowiedzialnym ludziom - mówi Malczewski.Na szczecińskich Bulwarach w ciągu pięciu miesięcy tego roku odnotowano 350 interwencji służb.Wniosek w sprawie zakazu picia na Bulwarach złożyli radni Koalicji Samorządowej, mają poparcie wśród radnych PiS. Projekt tej uchwały ma się znaleźć w programie październikowej sesji szczecińskiej Rady Miasta. Ograniczenie nie dotyczyłoby lokali gastronomicznych i rozrywkowych.