Oszczędności energii w Świnoujściu. Jak miasto chce obniżyć rachunki?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Parki i promenada bez światła a ulice z mniejszą liczbą działających latarń. Na takie rozwiązanie zdecydował się samorząd Świnoujścia. Wszystko po to, by zredukować rachunki za energię.

O tym, w jakim obszarze poczynić oszczędności, opowiedzieli się sami mieszkańcy - podkreśla Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta. - Ogłosiliśmy ankietę na stronie swinoujscie.pl, w której wzięło udział prawie 350 osób. Najbardziej opowiedzieli się za tym, by wyłączać oświetlenie w Parku Zdrojowym i w parkach. Chodzi o godziny po 23 i do 5 rano. Wyłączenia świateł na promenadzie, a także wyłączanie niektórych świateł na ulicach.



Co na to sami mieszkańcy? - Jestem na tak, nawet w mniejszych miejscowościach latarnie są wyłączone, bądź też co druga wyłączona, więc to nie robi problemu - mówi kobieta.

- To są dobre oszczędności. W takie ciężkie czasy trzeba oszczędzać prąd, bo nie wiadomo, co nas czeka w zimie - dodaje mężczyzna.

- To nie tylko wpływa pozytywnie na nasze portfele, ale też na naszą planetę - uważa kolejna mieszkanka Świnoujścia.



W 2021 roku na oświetlenie uliczne samorząd wydał 1,3 mln złotych.