Inauguracja roku w Akademii Nauk Stosowanych TWP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Powstała 25 lat temu, kształci na dziewięciu kierunkach i cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w regionie. W czwartek oficjalne rozpoczęcie roku w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Mury uczelni przez ostatnie ćwierćwiecze opuściło blisko 30 tysięcy absolwentów. Najpopularniejszymi kierunkami akademii są m.in. psychologia i kryminalistyka.



Porozmawialiśmy ze studentami psychologii, którzy rozpoczynają swoją przygodę z akademią na tym kierunku.



- Przede wszystkim wyróżnia to, że jest nacisk na zajęcia praktyczne. To jest fajne, że nie trzeba kuć teorii, tylko wszystko możemy poznać od środka i poćwiczyć. - Rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji. - Mam nadzieję, że Akademia przygotuje mnie na bycie psychologiem - mówili studenci.



W styczniu tego roku uczelnia została przemianowana z Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na Akademię Nauk Stosowanych. Status Akademii pozwolił m.in. na otwarcie nowych specjalistycznych pracowni, np. do badań kryminalistycznych oraz kierunków takich jak pedagogika specjalna.



Dzisiejsza inauguracja jest zwieńczeniem 25 lat istnienia uczelni - mówił prof. dr hab. Waldemar Urabik, rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.



- Jesteśmy w wąskim gronie elitarnych uczelni, które gwarantują najwyższy poziom kształcenia. Wyszliśmy już dawno poza obszar kształcenia regionalnego. Uczymy młodych ludzi, ale także czynnych zawodowo w całej Polsce, w oparciu o pięć wydziałów zamiejscowych. Niewiele uczelni niepaństwowych w naszym kraju może pochwalić się taką liczbą studentów dziennych. Dla nas jest to dowód wysokiej jakości kształcenia - mówił rektor.



Szkoła prowadzi kształcenie nie tylko w Szczecinie, ale także w filach w: Białymstoku, Koninie, Zgorzelcu, Krasnymstawie oraz Ostrołęce.