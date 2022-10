ZNP w Szczecinie ogłasza "Pogotowie Protestacyjne"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To będzie akcja informująca rodziców, samorządowców oraz polityków o narastających problemach w polskiej edukacji.

To są postulaty kierowane nie tylko do ministra - Przemysława Czarnka - ale także do Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka - mówi Teresa Mądry, Prezes Oddziału ZNP w Szczecinie. - One są kierowane do naszego pryncypała pana Prezydenta Miasta, lecz tak jak głuchy jest rząd, tak głuchy jest pan Prezydent Miasta. Bardzo często chodzimy na uzgodnienia i ich wola jest przytakiwana, a nasza jest wysłuchiwana, ale nic poza tym.



W ramach "Pogotowia Protestacyjnego" szczeciński ZNP zamierza przeprowadzić akcję bilboardową na ulicach w centrum Szczecina. Działacze rozważają także możliwość umieszczenia ich na autobusach komunikacji miejskiej.