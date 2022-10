Najlepsi rolnicy w Zachodniopomorskiem nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

To w ramach konkursu Agroliga 2022 organizowanego przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Konkurs ma na celu wyłonienie, jak również promowanie najlepszych polskich rolników i najprężniej działające polskie firmy związane z rolnictwem, podkreśla Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach: - Chcemy poprzez ten konkurs promować najlepsze wzorce i dobre praktyki w zarządzaniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, rozwoju tych firm i przedsiębiorstw. Chcemy pokazywać również dobrych ludzi, którzy potrafią prowadzić gospodarstwa i są wzorami do naśladowania.



Mistrzem Agroligii został Mateusz Kruk rolnik z Ramlewa koło Kołobrzegu zajmujący się uprawą ziemniaków, które są przerabiane na frytki. - Połowa naszych plantacji nasiennych, to sadzeniaki frytkowe.



Wicemistrzem został natomiast Łukasz Leśniewski: - Prowadzę gospodarstwo rolne w gminie Kozielice w powiecie pyrzyckim. Uprawiamy wierzbę mandżurską, jest to roślina ozdobna, sprzedajemy ją w Polsce i za granicą. Z tej rośliny można wytwarzać różnego rodzaju bukiety oraz koszyki wiklinowe.



W wojewódzkim etapie konkursu AgroLiga 2022 wzięło udział osiem gospodarstw rolnych i cztery firmy z branży rolniczej.



Mistrzowie będą teraz rywalizowali między sobą w ogólnopolskim konkursie o tytuł Krajowego Mistrza Agroligii.