W Sejmie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 rok

Piątek to ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się projektem budżetu na 2023 rok. Będzie on rozpatrywany wraz z projektem ustawy okołobudżetowej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu założono, że dochody państwa wyniosą 604 miliardy 700 milionów złotych, a wydatki 672 miliardy 700 milionów. To oznacza, że deficyt wyniesie nie więcej niż 68 miliardów złotych. PKB ma wzrosnąć o 1,7 procent, średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 procent, a stopa bezrobocia na koniec 2023 roku - 5,4 procent.Rząd zapewnia, że zabezpieczone zostały środki na kontynuację kluczowych programów społecznych, takich jak Rodzina 500+ (ponad 40 miliardów złotych) czy realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 miliarda złotych). Zapisano pieniądze na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na 13. emeryturę. Przewidziano, że wydatki na obronność wzrosną do 3 procent PKB i wyniosą ponad 97 miliardów złotych.O 15.00 ma się rozpocząć blok głosowań. Posłowie zajmą się między innymi poprawkami Senatu do ustawy zamrażającej ceny prądu w 2023 roku na poziomie z tego roku oraz do ustawy przedłużającej obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej.