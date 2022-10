"Różaniec do granic" - od morza po ląd

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Modlitewna akcja "Różaniec do granic" odbędzie się dziś w kilkudziesięciu miejscach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wierni odmówią różaniec na granicach morskich i lądowych.

O godz. 15 na granicy w Gozdowicach będą modlić się parafianie z dekanatu Mieszkowice. Na różaniec zaprasza ks. Dawid Lewandowski z parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach.



- Aby wypraszać dar błogosławieństwa bożego dla naszej Ojczyzny, wszelkich potrzebnych łask, a także modlitwa przeproszenia za wszystkie zniewagi uczynione Chrystusowi i Najświętszej Maryi Pannie. Będziemy modlić się również za duchową odnowę naszego narodu, za nasze rodziny, aby były silne Bogiem - mówi ks. Lewandowski.



Na przejściu granicznym w Rosówku też o 15 ludzie spotkają się z różańcem w ręku. - Jeżeli nie możecie uczynić nic innego w obronie ojczyzny, módlcie się - dodaje ks. Krzysztof Tracz, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kołbaskowie.



- O pokój w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, w nas samych, a także na Ukrainie. Modlimy się również o ład i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie. Modlitwa i cisza - my mówimy, ale i my słuchamy, co mówi do nas Maryja - zapowiada ks. Tracz.



Akcja po raz pierwszy odbyła się w 2017 roku.