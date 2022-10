Okradł seniorkę na środku ulicy

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Osiem lat w więzieniu może spędzić złodziej, którego zatrzymali policjanci ze Szczecinka.

29-latek na ulicy okradł starszą kobietę - podszedł do niej pod pretekstem prośby o papierosa, a następnie wyrwał torebkę i zaczął uciekać. Jeden ze świadków zdarzenia zaalarmował patrol policji, który był w pobliżu.



Po chwili, funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. Jak się okazało był pijany, do tego to nie był jego pierwszy konflikt z prawem. Trzy miesiące spędzi teraz w areszcie. Usłyszał już zarzut

kradzieży szczególnie zuchwałej. Skradzione rzeczy wróciły do właścicielki.