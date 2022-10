Patoyoutuber usłyszał wyrok

Szczeciński patoyoutuber „Kamerzysta” z kolejnym wyrokiem.

Chodzi o sprawę ze stycznia 2020 roku, kiedy uderzył on starszego mężczyznę w jednym ze sklepów spożywczych.- Oskarżony uderzył pięścią w twarz pokrzywdzonego. W wyniku tego ten upadł na chodnik uderzając w niego prawą częścią twarzy, co spowodowało powstanie krwiaka, z wylewem podspojówkowym oka, a także chwilową utratę przytomności. Oskarżony tego czynu dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Za to przestępstwo została mu wymierzona kara 6 miesięcy ograniczenia wolności. W ramach tej kary, każdego miesiąca ma wykonywać przez 30 godzin prace kontrolowane społeczne. Ponadto została na niego nałożona nawiązka w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz osoby najbliższej pokrzywdzonego mężczyzny. Wyrok nie jest prawomocny - mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.„Kamerzysta” czeka jeszcze na wyrok w swojej najgłośniejszej sprawie, czyli znęcania się na swoim filmie nad niepełnosprawnym intelektualnie mężczyzną. Twórca miał nakłaniać go do między innymi jedzenia kocich odchodów i wchodzenia do szamba za pieniądze.