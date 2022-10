Starosta kołobrzeski zatrzymany przez CBA

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski zatrzymany przez CBA. To kolejne zatrzymanie przez służby polityka z powiatu kołobrzeskiego.

Funkcjonariusze CBA w czwartek pojawili się w starostwie powiatowym w Kołobrzegu, gdzie spędzili kilka godzin. Tego samego dnia poza Kołobrzegiem miało dojść do zatrzymania starosty Tomasza Tamborskiego.



Marlena Wachowska, rzeczniczka starosty potwierdza jedynie, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało biura starostwa. Nie komentuje natomiast zatrzymania Tamborskiego wskazując, że starosta kołobrzeski oficjalnie pozostaje na urlopie do 20 października.



Tomasz Tamborski to wieloletni działacz Platformy Obywatelskiej. W przeszłości był także wiceprezydentem Kołobrzegu.



Według nieoficjalnych informacji, jego zatrzymanie może mieć związek z aresztowaniem innego samorządowca z powiatu kołobrzeskiego. Włodzimierz P. Wójt Gminy Kołobrzeg został aresztowany dwa tygodnie temu po tym, jak miał przyjąć 300 tysięcy złotych łapówki.