Kołobrzeg szuka oszczędności i wyłącza część oświetlenia

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 Public Domain)

Kołobrzeg planuje jesienno-zimowe oszczędności na energii elektrycznej. Magistrat zdecydował już, jak zamierza obniżyć rachunki za prąd.

Pierwszą pozycją na liście oszczędności są iluminacje kołobrzeskich zabytków. Miasto już zgasiło oświetlenie katedry, pomnika Zaślubin czy ratusza. Następnym krokiem ma być częściowe wygaszanie lamp ulicznych.



Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński zaznacza, że większość ulic pokryta jest energooszczędnym oświetleniem, więc konieczne jest także wygaszenie mniej uczęszczanych parków.



- Od godz. 23 zostanie wyłączona co 2-3 latarnia na głównych ulicach, które są dosyć mocno oświetlone. Po tej godzinie wyłączymy też oświetlenie w nadmorskich parkach i w miejscach, które nie są trasą przelotową - mówi Kujaczyński.



Kolejne oszczędności ma dać rezygnacja z miejskiego lodowiska. Łącznie pozwoli to na obniżenie rachunków o około 8,5%. Co dalej? W tym roku magistrat nie planuje ozdób świątecznych na ulicach miasta. Jedynym bożonarodzeniowym akcentem w Kołobrzegu może być więc choinka przed ratuszem.