Ostre cięcia w szczecińskiej komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od niedzieli kolejne cięcia kosztów w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Zmieniają się rozkłady jazdy pięciu linii autobusowych i niemal wszystkich linii tramwajowych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Te osoby, które podróżują tramwajami muszą sprawdzić, co się zmieniło, bo zmieniło się na pewno... Do tej pory tramwaj, w szczycie komunikacyjnym, mieliśmy co 12 minut, teraz będzie co 15. Jeżeli ktoś ma jakieś swoje utarte szlaki i jeździ tak samo, to te trzy minuty mogą być dla niego dotkliwą zmianą. Należy spojrzeć w rozkłady, żeby poznać szczegóły - tłumaczy Pieczyńska.



Szczegółowy rozkład jazdy, który obowiązywać będzie od niedzieli, jest już dostępny na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.