Inspektorat Ochrony Środowiska z nowym sprzętem do wykrywania skażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwa samochody terenowe oraz różnego rodzaju sprzęt do wykrywania skażeń trafił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wśród urządzeń jest dron, georadar do wykrywania zakopanych odpadów i różnego rodzaju analizatory - mówi Szymon Narożański z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.



- To jest analizator do mierzenia substancji w powietrzu, może jednocześnie sprawdzać ich do 50. Posiada bibliotekę na 72 substancje, czyli jednocześnie możemy zmierzyć do 50, ale wprowadzać pewne zmiany - mówi Narożański.



Pieniądze na zakup przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Żebyśmy mogli spać spokojnie, wiedzieli, że woda jest czysta, a powietrze nam nie zagraża, a przedsiębiorcy, którzy powinni przestrzegać norm, to robią. Głęboko wierzę, że sprzęt, który został zakupiony dzięki środkom z Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tych działaniach na pewno pomoże - mówi Bogucki.



Jeden z samochodów terenowych trafi do Koszalina. Koszt zakupu sprzętu i pojazdów to ponad 800 tysięcy złotych.