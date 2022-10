Bluszcz podzieli mieszkańców Świnoujścia?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Pnącza na budynkach i ogrodzeniach, to propozycja świnoujskiego samorządu na osłonięcie mało atrakcyjnych elewacji i działanie na rzecz ekologii w mieście. Sprawdziliśmy szczegóły pomysłu.

Pnącza, takie jak bluszcz miałyby pełnić dwie funkcje, estetyczną i ekologiczną - wyjaśnia Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Pnącza, to dobry sposób, aby osłonić i ożywić mniej reprezentacyjne obiekty na przykład płoty oraz obiekty ze starszą elewacją. To też dobre miejsce do gniazdowania ptaków, które mogą zmniejszyć liczbę komarów i meszek, których w Świnoujściu, szczególnie latem nie brakuje - zaznacza Jaz.



Odczucia wyspiarzy, co do pomysłu są mieszane.



- Jeśli chodzi o elewacje budynków, to raczej nie, bo pojawia się wilgoć, grzyby powstają, a na Płotach to bardzo dobrze wygląda - podkreśla mieszkaniec Świnoujścia.



- Dlaczego my to mamy robić? Miasto przecież ma dużo ogrodników. Są zatrudnieni to niech robią. Mnie się to nie podoba, nie chciałabym, żeby na moim balkonie zwisały bluszcze, bo kojarzy mi się to z cmentarzem - uważa mieszkanka Wyspy.



Bluszcze, jak na razie porastają jedynie dwa miejskie obiekty.