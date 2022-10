Fot. Urząd Miasta Szczecin

Ostatnia prosta budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie. Trwają tam już prace wykończeniowe wewnątrz pawilonów.

W pawilonach znajdują się komfortowe i bezpieczne boksy dla zwierząt. Każdy z nich ma wydzielony, zadaszony i ogrodzony wybieg. Realizowane są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu.



W nowym schronisku będą również gabinety weterynaryjne oraz szpital z salą operacyjną, pomieszczenia do spotkań adopcyjnych, sale edukacyjne i ogólnodostępny wybieg z urządzeniami dla psów.



Obiekt pomieści około 80 psów oraz 60 kotów. Planowany termin zakończenia budowy to koniec listopada. Koszt inwestycji to ponad 15 milionów złotych.