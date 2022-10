Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

To nowa broń do walki z wandalami i osobami, które zaśmiecają środowisko. Cztery fotopułapki i dron trafiły do straży miejskiej w Kobylance.

Sprzęt pozwoli na skuteczniejsze łapanie osób, które m.in. podrzucają śmieci w niedozwolonych miejscach.



Wszystko kosztowało 20 tysięcy złotych. Dotacja na zakup urządzeń pochodzi z programu „WzMOCnij swoje otoczenie" Polskich Sieci Energetycznych.