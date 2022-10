Kołobrzeski starosta trafi do aresztu

Starosta kołobrzeski trafi do aresztu. Takie postanowienie wydał w sobotę sąd. Mamy komentarz obrońców Tomasza Tamborskiego.

Po zatrzymaniu przez CBA starosta kołobrzeski w piątek usłyszał zarzut o charakterze korupcyjnym. W sobotę sąd orzekł, że Tamborski najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Wcześniej w ramach tego samego postępowania za kraty trafił już wójt Gminy Kołobrzeg, przedsiębiorca, który miał wręczyć mu łapówkę oraz architekt Jacek S., który świadczył usługi na rzecz gminy.Z aresztem dla Tamborskiego nie zgadzają się jego obrońcy. W oświadczeniu przesłanym przez adwokatów Marcina i Wiesława Brelińskich czytamy m.in. że przeszukanie przez CBA biura i miejsca zamieszkania Tamborskiego nie przyniosło niczego, co może wiązać go z postawionym zarzutem. Obrońcy starosty kołobrzeskiego wskazują, że jego zatrzymanie ma charakter polityczny i zapowiadają złożenie zażalenia na decyzję o areszcie do Sądu Okręgowego w Szczecinie.