Wiceburmistrz Gryfina zasila szeregi partii Zbigniewa Ziobry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Struktury Solidarnej Polski w województwie zachodniopomorskim się rozrastają. W szeregi partii Zbigniewa Ziobry wstąpił wiceburmistrz Gryfina Paweł Nikitiński.

Nikitiński wymienił powody, które zdecydowały o dołączeniu do tego ugrupowania.



- Pierwsza kwestia dotyczy szeroko rozumianego światopoglądu, wartości chrześcijańskich, które też na co dzień staram się reprezentować. Druga kwestia to cały pakiet spraw energetycznych i trzecia, która wydaje się kluczowa, to obserwacją naszych mieszkańców, których znaczna część ma poglądy prawicowe, a nie zawsze ma pełną odwagę je zaprezentować - mówił Nikitiński.



Zadowolenia z powiększenia struktur nie ukrywał europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, również obecny w Gryfinie.



- Bardzo się cieszę, że dołącza do nas pan burmistrz Paweł Nikitiński. Również cieszy mnie, że nasze struktury się rozrastają, bo działać będą w dobrym celu - podkreślił Jaki.



Patryk Jaki o godzinie 17 spotka się również z mieszkańcami Szczecina w budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.