Utrudnienia na Krzywoustego. Do południa bez tramwaju, potem po jednym torze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od rana nie jeżdżą tramwaje w ciągu ulicy Krzywoustego w Szczecinie.

- Utrudnienia mają związek z przebudową układu torowego na odcinku od placu Zwycięstwa do Bramy Portowej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Do godziny 12 nie będą kursowały tramwaje przez plac Zwycięstwa, a po ich uruchomieniu ponownie będą jeździły jednym torem mniej więcej, jak na Energetyków. Te wyłączenia są potrzebne wykonawcy do tego, żeby różne rozjazdy i nakładki zrobić i przygotować jeden tor. Te zmiany, które potem wprowadzamy dotyczą również tego, co się będzie działo na placu Zwycięstwa.



Utrudnienia w tej części miasta - od rana - dotyczą także kierowców. Na czas przebudowy zamknięty został lewoskręt dla jadących od strony Bramy Portowej w kierunku ulicy Kopernika. Zawężona została także ulica Krzywoustego - do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.