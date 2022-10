Inauguracja roku akademickiego "W Sercu"

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Msza św. u chrystusowców, w największym duszpasterstwem akademickim w mieście rozpocznie się o 20.



Msza św. jest nieformalnym początkiem działalności duszpasterstw akademickich w Szczecinie. Mówi ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu" u chrystusowców. - Będą nam przyświecać słowa ks. prof. Michała Hellera, który mówił, że egzystencjalnych problemów człowieka nie da się zredukować, ani do praw biologii, ani do fizyki, ale trzeba patrzeć całościowo. Chcemy, żeby była współpraca między tym, co człowiek jest w stanie odkryć, ale też tym, kim jest wewnątrz i jak postrzega filozofia i teologia - powiedział ks. Stefanik.



Na liturgii będą przedstawiciele największych duszpasterstw akademickich Szczecina. - Zapraszamy wszystkich, aby z Panem Bogiem tę rzeczywistość przeżywać w czasie całego roku akademickiego. Będą z nami też rektorzy i dziekani - dodaje ks. Stefanik.



Msza św. w sanktuarium przy pl. Zwycięstwa o 20.